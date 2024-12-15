İsrail Adım Adım Suriye'yi İşgal Ediyor: Skandal Plan Resmen Onaylandı

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi döneminin sona ermesinin ardından cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar ülkenin yönetimini ele geçirdi.

Bu gelişmenin ardından İsrail, işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nden içeriye askeri birliklerini sokarak ülke içinde kritik tepeleri ele geçirdi. İsrail Ordusu, Şam'a 25 kilometre kadar yaklaşırken herhangi bir dirençle de karşılaşmamıştı.

İŞGAL BÖLGELERİNDEKİ YERLEŞİMCİ SAYISINI ARTIRMA KARARI

İsrail, Suriye'deki varlığını korumaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Reuters kaynakları İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığını kalıcılaştırmak amacıyla bir adım atarak bölgedeki yerleşimci sayısını artırma planının onaylandığını belirtti.

"GOLAN'I GÜÇLENDİRMEK İSRAİL DEVLETİ'Nİ GÜÇLENDİRMEKTİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Golan'ı güçlendirmek İsrail Devleti'ni güçlendirmektir ve bu şu anda özellikle önemlidir. Ona tutunmaya ve yerleşmeye devam edeceğiz" dedi.

SURİYE'DEKİ KRİTİK NOKTALARI VURDU

İsrail Ordusu, kara harekatının yanı sıra Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye genelinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Suriye'nin alt yapısın yanı sıra çok sayıda askeri nokta da İsrail'in hedefleri arasında yer aldı. Saldırılarda Suriye Donanması tamamen yok edildi.

Kaynak: Habertürk-Reuters