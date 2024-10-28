Türkiye'den Çad'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısında 40'a yakın Çadlı askerin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık olayla ilgili yazılı kınama metni yayınladı.

Türkiye'den Çad'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çad halkına taziye sunulan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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Kaynak: AA

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