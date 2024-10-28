Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geçti!

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği ağır bombardıman devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA