UCM Başsavcısı Khan Hakkında Cinsel Taciz Şikayeti

Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı açtığı soruşturmayla gündemde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında cinsel taciz iddiasıyla resmi bir şikayet bildirildi. Khan'ın mağdur olduğu iddia edilen kişiye iddiaları reddetmesi ve şikayetini geri çekmesi için baskı kurduğu öne sürüldü.

'BU BİR İÇ MESELE'

Karim Khan iddiaları reddederken, avukatları da başsavcının son dönemde İsrail aleyhine "savaş suçu" soruşturması başlattığını hatırlattı ve "bir iç meselenin ifşa edilmesinin, hassas bir zamanda devam eden yüksek profilli çalışmalarını baltalamak için tasarlandığından büyük endişe duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Karim Khan'a yönelik iddialar hakkında bilgi sahibi olduğunu öne süren pek çok UCM çalışanı, Başsavcı Khan'ın ve ona yakın bir başka yetkilinin, mağdur olduğu iddia edilen kadını kendisine yönelik iddiaları reddetmeye zorladığını ileri sürdü. Karim Khan ise, hakkındaki çıkan bu iddiaları reddetti.

'KHAN KADINI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI'

The Guardian’ın ulaştığı dört kaynak, Khan’ın kadını caydırma girişimlerinin telefon görüşmelerinde ve yüz yüze olarak gerçekleştiğini aktardı. Kaynaklara göre, mahkeme yetkilileri, Khan hakkında çıkan iddialardan haberdar edildi. Daha sonra Başsavcı Khan, mahkeme yetkililerinin, kendisi hakkında çıkan iddialardan haberdar olduğunu öğrenmesinin ardından mağdur olduğu iddia edilen kadını suçlamasından caydırma girişimlerine başladı. O dönemde başsavcıya, iddia sahibi mağdurla birebir temastan kaçınması gerektiğinin tavsiye edildiği de öne sürüldü.

'BENİ TROLLER HEDEF ALIYOR'

Son günlerde cinsel taciz iddialarının dolaşmaya başlamasının ardından Khan, kamuoyuna yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, kendisinin ve mahkemenin “çok çeşitli saldırı ve tehditlere maruz kaldığını” söyledi. Savcıya yakın mahkeme yetkilileri, Khan'ın bir karalama kampanyasının hedefi olabileceğini iddia etti.

Khan açıklamasında, “Böyle bir suiistimal iddiası doğru değildir. 30 yıl boyunca farklı bağlamlarda çalıştım ve hiç kimse tarafından bana karşı böyle bir şikâyette bulunulmadı” dedi. Khan, kendisini hedef alan iddiaların İsrail kaynaklı olduğu yönündeki genel kanı hakkında görüş beyan etmedi ancak bazı trollerin kendisini hedef aldığını savundu.

Khan’ın avukatları, “Müvekkilimiz iddiaların tamamını reddetmektedir, gizli ve kapalı bir iç meselenin ifşa edilmesinin, hassas bir zamanda devam eden yüksek profilli çalışmalarını baltalamak için tasarlandığından büyük endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA