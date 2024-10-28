Eski 'Süper Polis' Casusluk Çetesinin Lideri Çıktı: Devletteki Verileri Milyonlarca Dolara Sattı

İtalya’da Milano Mafya ve Terörle Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, devletin veri tabanlarından yasa dışı yollarla bilgi sızdıran bir siber casusluk şebekesini ortaya çıkardı. Ulusal basında geniş yankı bulan soruşturma, ünlü iş insanları, siyasetçiler ve şov dünyasından tanınmış kişilere ait hassas bilgilerin yasa dışı şekilde ele geçirilerek farklı amaçlarla kullanıldığı iddialarını gündeme taşıdı.

İddialara göre, casusluk faaliyetlerinin başında, bir dönem üst düzey görevleri nedeniyle “süper polis” olarak bilinen eski polis memuru Carmine Gallo ve Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali bulunuyor. Bu iki isim, devletin veri tabanlarından iş ve siyaset dünyasına dair hassas bilgileri yasa dışı olarak alıp depolayarak, milyonlarca avro karşılığında satmakla suçlanıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Soruşturmada, şebekenin ele geçirdiği bilgileri ticari rekabeti manipüle etmek ve kamu kurumlarındaki bazı süreçleri etkilemek için kullandığı öne sürüldü. İddialar arasında Senato Başkanı Ignazio La Russa ve çocukları, AC Milan Başkanı Paolo Scaroni ile Devlet Yatırım Bankası (CDP) Başkanı Giovanni Gorno Tempini gibi üst düzey isimlerin bilgilerinin yasa dışı şekilde organize suç örgütleri ve çeşitli istihbarat birimlerine aktarıldığı da yer alıyor.

Ayrıca, casusluk çetesinin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya ait bir elektronik posta adresini de ele geçirip kötü niyetli amaçlar doğrultusunda kullandığı tespit edildi. İtalyan yetkililer, ülkede güvenlik önlemlerini artırırken, bu tür yasa dışı şebekelerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların süreceğini vurgulandı.

YAKLAŞIK 60 KİŞİ SORUŞTURMADA

Siber casusluk soruşturması kapsamında, eski süper polis Gallo, Pazzali ve elinde 15 terebayta denk 800 bin veriye sahip olduğu iddia edilen Nunzio Samuele Calamucci'nin de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan bazılarının ev hapsinde tutulduğu bildirildi. Aralarında lüks gözlük imalatçısı Luxottica'nın kurucusunun oğlu Leonardo Del Vecchio'nun da olduğu yaklaşık 60 kişinin de soruşturulduğu belirtildi.

"DEVASA VE ENDİSE VERİCİ BİR PAZAR ORTAYA ÇIKARDI"

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, soruşturmaya dair yaptığı açıklamada, gizli veriler için "devasa ve endişe verici" bir pazar ortaya çıkardığını söyledi. Savcı Francesco De Tommasi, yaptığı açıklamada, "Bunların, bu ülkenin demokrasisi için bir tehlike teşkil eden bireyler olduğunu söylemek abartı olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA