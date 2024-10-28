Trump mı Harris mi? Türkiye Kararını Verdi

MetroPOLL Araştırma, 9-15 Ekim tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında, ABD başkanlık seçiminde hangi başkanı tercih edersiniz sorusu da katılımcılara yöneltildi.

Anket, bilgisayar destekli telefon yöntemiyle 1483 kişiyle görüşülerek yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 32,6'sı Donal Trump'ın, yüzde 24,7'si ise Kamala Harris'in kazanmasından yana olduğunu beyan etti.

EN BÜYÜK DESTEK DEM PARTİ SEÇMENİNDEN

Ankete göre, en fazla DEM Parti seçmeni Trump'ın kazanmasını istiyor. Trump'a en düşük destek ise İYİ Parti tabanından geldi.

Ankete göre, parti tabanlarının Trump ve Harris'e gönlünden geçen destek oranları şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem