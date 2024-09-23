Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı New York’taki Türkevi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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