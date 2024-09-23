Netanyahu: Kuzeyde Güç Dengesini Değiştiriyoruz

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yoğun hava saldırılarının yönetildiği Savunma Bakanlığı kompleksinde açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Kuzeydeki güvenlik dengesini, güç dengesini değiştireceğimize söz verdim. Yaptığımız şey de tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

"Henüz anlamayanlar için İsrail'in politikasını açıklığa kavuşturmak istediğini" belirten Netanyahu, "Biz bir tehdidi beklemiyoruz, onu öngörüyoruz. Her yerde, her sahada, her zaman." dedi.

Netanyahu'nun açıklamaları, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın katıldığı değerlendirme toplantısının ardından geldi.

Kaynak: AA