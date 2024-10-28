İstanbul'da Doktora Uçan Tekmeli Saldırı! Kayınpederinin Ameliyatı Ertelenince Dehşet Saçtı

İstanbul Şişli'de Kaptanpaşa Mahallesi'nde 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 sıralarında bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

BANKODAN ATLAYIP SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre; bir süre önce kayınpederi hastaneye getirilen İ.C.A., ameliyat için verilen tarihin bir gün sonraya ertelendiğini öğrendi. İ.C.A yakınlarıyla birlikte ameliyatı yapacak olan doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A. bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdı.

TUTUKLANDI

Doktor koşarak kaçarken, saldırgan da özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan İ.C.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C.A., 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit - Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorun ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA