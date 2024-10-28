İstanbul'da Otel Odasında Dehşet! 22 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki bir genç, otel odasında ölü bulundu. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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İstanbul'da Otel Odasında Dehşet! 22 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde saat 16.50 sıralarında 22 yaşındaki Furkan Şayir odasında ölü bulundu.

YETKİLİLER HABER ALAMAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Furkan Şayir bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Şayir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

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