Diş hekimine giden ünlü söz yazarının hayatı kabusa döndü!
Bir döneme damga vuran 'kemancı' şarkısının söz yazarı ünlü müzisyen Mehmet Yüzüak, diş tedavisi için gittiği bir klinikte ölümden döndü. Çenesi kırılan Yüzüak hastaneye kaldırıldı.
Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, Kadıköy'de bir diş kliniğine implant için gitti ancak hayatının kabusunu yaşadı. Kliniğe Yüzüak iki dişi için gitmişti ama ölümden döndü. Yüzükak o operasyondan sonra yere düşüp fenalaştı ve ağır bir kanama geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan Yüzükak'a hekimler çenesindeki 6 implantı ancak o işlemi yapan doktorun çıkartabileceğini söyledi. O doktorla da davalık olduğu için hiçbir şey yaptıramıyor.
"AĞZIMDA ATOM BOMBASI TAŞIYORUM"
Kanal D Haber'in haberine göre Yüzükak şunları aktardı:
"Bakın yemek yerken dişlerim çıkıyor. Dişlerim elimde geziyorum. Hakkımı arayacağım. Ona söyledim şeker hastası olduğumu, karaciğerimde problem olduğunu. Uyandığımda bana 9 tane implant takmış. 9 implantı ben nasıl taşırım 73 yaşındaki bir adam beyin kanaması geçirir. Meğerse benim çene kemiğim kırıkmış. 6 tanesini alamıyoruz. Atom bombası taşıyorum ağzımda."
"CİDDİ BİR SAĞLIK SKANDALI"
Yüzükak'ın avukatı Ahmet Demirarslan "Burada ciddi bir sağlık skandalı olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de gerekli hukuki işlemleri yürütüyoruz" dedi.