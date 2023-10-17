PTT yeni konsept için kesenin ağzını açtı

Konya, Bolu ve Bingöl’deki PTT şubelerinin tadilatına 2 milyon 863 bin TL harcandı.

PTT yeni konsept için kesenin ağzını açtı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan, yetersiz istihdam nedeniyle emekçilerini ağır iş yükü ile karşı karşıya bırakan PTT, “Yeni Konsept” tadilatları için kesenin ağzını açtı.

Şubelerin yeni konsepte uyumlu hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar için 2019’da 4 milyon 500 bin 340 TL’lik harcama gerçekleştiren idare, 2023’te de üç şubesinde milyonlarca liralık tadilat yaptırdı.

En maliyetli dönüşüm, 1 milyon 277 bin TL harcanarak Bolu Gerede PTT Müdürlüğü Şubesi’nde gerçekleştirildi. PTT, 2023’de Konya Cihanbeyli, Bolu Gerede ve Bingöl Solhan’daki şubelerini yeni konsepte uyumlu hale getirilmesi için harekete geçti. 6 Eylül, 12 Eylül ve 18 Eylül’de üç farklı ihale düzenlendi.

MİLYONLUK DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞİYOR

İdarenin, “Yeni PTT Bank Konsept Tadilatı” adı altında düzenlediği ihalelerden en maliyetlisi, “Bolu Gerede PTT Müdürlüğü Yeni PTT Bank Konsept Tadilatı” ihalesi oldu. İhalede 1 milyon 277 bin TL’lik sözleşme imzalandı. PTT, Bingöl Solhan’daki şubesini yeni konsepte uyumlu hale getirmek için 798 bin TL’ye, Konya Cihanbeyli’deki şubesini ise 788 bin TL’ye anlaşma yaptı. Böylelikle, üç farklı PTT şubesinin yeni konsepte dönüşüm tadilatlarının toplam maliyeti 2 milyon 863 bin TL’ye ulaştı. PTT, “Yeni PTT Konsept Düzenlemesi” kapsamında 2019 yılında da milyonlarca liralık harcamaya imza attı. İdarenin 2019 yılında dönüşümünü gerçekleştirdiği bazı merkezlerin dönüşüm maliyetleri de ortaya çıktı.

USULSÜZLÜĞE ÖDÜL VERİLDİ

PTT’deki 200 milyon TL’lik dijital arşiv yolsuzluğunda imzası bulunan bürokratlara görevlendirmeler yapıldı. 2019’da dönemin genel müdürü Kenan Bozgeyik’in, görevden alınmasına karşın müşavir kadrosunda PTT’de çalışmaya devam ettiği ve kurumdan maaş aldığı anlaşıldı.

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