İlber Ortaylı’dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi! ‘İlk anda zengin olamayabilirsiniz ama…’

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Katıldığı bir yayında İlber Ortaylı yatırım yapmak isteyenlerle tavsiyede bulundu.

Son Güncelleme:
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi! ‘İlk anda zengin olamayabilirsiniz ama…’

İlber Ortaylı, katıldığı canlı yayında zeytin ağaçlarına yatırım yapmanın önemine dikkat çekti. Bu tavsiyesiyle dikkat çeken Ortaylı, zeytin ağaçlarının yatırımcılara uzun vadede kar getirebileceğini ve sadece finansal değil, aynı zamanda çevresel, sağlık ve kültürel boyutlarda da kazanç sağlayabileceğini belirtti.

"MUTLAKA ALMALISINIZ"

Ortaylı, zeytin ağacı dikmenin önemine vurgu yaparak tasarruf ederek yatırım yapmak isteyenlere "Zeytinlik almalısınız" önerisinde bulundu. Ayrıca, bu tavsiyenin sadece finansal bir yatırım anlamına gelmediğini belirterek, "Yatırım olarak da Vatani coğrafyasını kurtarmak olarak da" dedi.

"İLK ANDA ZENGİN OLAMAYABİLİRSİNİZ AMA..."

Ortaylı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Öyle 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsın ama zeytinin ortaya çıkar hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Çünkü artık insanlar kötü bitkisel yağa bile para bulamıyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ona göre herkesin bir şekilde zeytin ziraatine katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama ne zaman ne geleceği de belli olmaz."

Son Güncelleme:
Üreticiler binlerce ton ürün elde etti! Ancak hasattan mutsuzlar.. Tepki büyük Üreticiler binlerce ton ürün elde etti! Ancak hasattan mutsuzlar.. Tepki büyük
Denemek için ekmişlerdi. İlk hasat başlayınca yüzlerce ürün elde ettiler... Denemek için ekmişlerdi. İlk hasat başlayınca yüzlerce ürün elde ettiler...
O haberler doğru çıktı! TRT1 sevilen diziyi yayından alıyor... Tepki büyük O haberler doğru çıktı! TRT1 sevilen diziyi yayından alıyor... Tepki büyük
Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor
'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı: Afrika sıcakları, Türkiye'ye geliyor! 'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı: Afrika sıcakları, Türkiye'ye geliyor!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu var iddiası: 'Almanya'da yaşıyor, 39 yaşında' Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir de oğlu var iddiası: 'Almanya'da yaşıyor, 39 yaşında'
Selçuk Geçer, gün verdi: 'Dolar 45 lira olacak!' Selçuk Geçer, gün verdi: 'Dolar 45 lira olacak!'
Sokak ortasında saldırdılar: 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, feci şekilde dayak yedi! Sokak ortasında saldırdılar: 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, feci şekilde dayak yedi!