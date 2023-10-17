İlber Ortaylı’dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi! ‘İlk anda zengin olamayabilirsiniz ama…’

İlber Ortaylı, katıldığı canlı yayında zeytin ağaçlarına yatırım yapmanın önemine dikkat çekti. Bu tavsiyesiyle dikkat çeken Ortaylı, zeytin ağaçlarının yatırımcılara uzun vadede kar getirebileceğini ve sadece finansal değil, aynı zamanda çevresel, sağlık ve kültürel boyutlarda da kazanç sağlayabileceğini belirtti.

"MUTLAKA ALMALISINIZ"

Ortaylı, zeytin ağacı dikmenin önemine vurgu yaparak tasarruf ederek yatırım yapmak isteyenlere "Zeytinlik almalısınız" önerisinde bulundu. Ayrıca, bu tavsiyenin sadece finansal bir yatırım anlamına gelmediğini belirterek, "Yatırım olarak da Vatani coğrafyasını kurtarmak olarak da" dedi.

"İLK ANDA ZENGİN OLAMAYABİLİRSİNİZ AMA..."

Ortaylı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Öyle 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsın ama zeytinin ortaya çıkar hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Çünkü artık insanlar kötü bitkisel yağa bile para bulamıyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ona göre herkesin bir şekilde zeytin ziraatine katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama ne zaman ne geleceği de belli olmaz."