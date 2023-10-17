Sokak ortasında saldırdılar: 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, feci şekilde dayak yedi!

Sosyal medyada "Benekli Ayhan" olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında saldırıya uğradı. Koç, baygınlık geçirene kadar dövüldü.

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Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan Ayhan Koç, zamanla çektiği videolar ve konuk olduğu sosyal medya fenomenleri ile internet fenomeni haline geldi.

"KADINLARA UYUŞTURUCU İÇİRMEK NE DEMEK?"

Küfürlü konuşmaları ve günlük hayatını paylaştığı videolar ile Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dayak yedi.

Kavganın sebebi tam olarak bilinmezken, Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomenini darp eden iki kişinin, saldırı anında "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması, yaşanan tartışmanın uyuşturucu madde kullanımından kaynaklandığı iddialarına neden oldu.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Kavgaya dahil olan iki kadının saldırganları sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülere yansırken, iki kişi tarafından darp edilen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

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Sokak ortasında saldırdılar: 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, feci şekilde dayak yedi! Sokak ortasında saldırdılar: 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, feci şekilde dayak yedi!