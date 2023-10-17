Kız arkadaşıyla otururken kendi kafasına sıktı!

Olay, saat 21.30 sıralarında Diclekent Bulvarı Ahmed Arif Caddesi yanındaki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında parktaki çardakta kız arkadaşıyla oturan 19 yaşındaki M.E.C, henüz bilinmeyen bir nedenle belindeki silahı çıkarıp kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı M.E.C’yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Doktorlar, daha sonra hayati tehlikesinin olduğu M.E.C.’nin sevkini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne istedi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.