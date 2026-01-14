Direksiyon Sınavlarında Yeni Dönem: Bakanlık Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), direksiyon sınavında başarısız sayılan bir sürücünün başvurusu üzerine dikkat çeken bir tavsiye kararı verdi. Kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, mevzuat değişikliği için çalışma başlattığını duyurdu.

Tavsiye kararına konu olan başvuru İstanbul’da gerçekleşti. Ehliyet almak isteyen bir sürücü adayı, yazılı sınavları geçtikten sonra direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girdi. İlk parkuru sorunsuz şekilde tamamlayan aday, iddiaya göre ikinci parkurda ciddi bir hata yapmamasına rağmen başarısız sayıldı. Bu durum üzerine yeniden sınava girmek zorunda kalan aday, ek sınav ücreti ödedi.

‘DİREKSİYON SINAVINDA KAMERA KAYDI ALINSIN’

Sınavın objektiflikten uzak ve keyfi biçimde değerlendirildiğini savunan sürücü adayı, yaşadığı mağduriyet nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını belirtti. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için direksiyon sınavlarının daha şeffaf, denetlenebilir ve adil hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan aday, mevzuat düzenlemesi yapılması talebiyle KDK’ye başvurdu.

KDK: KAMERA KAYDI ŞEFFAFLIĞI ARTIRIR

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kamera sistemiyle kayıt alınmasının hayata geçirilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Kararda, kamera kaydının sınav güvenliğini güçlendireceği, kamu hizmetine duyulan güveni artıracağı ve görevlilerin keyfi ya da önyargılı değerlendirme yapma ihtimalini azaltacağı ifade edildi.

SOMUT DELİL VE DENETİM VURGUSU

KDK’nin değerlendirmesinde, kamera kaydı sayesinde adayların sınav sürecine ilişkin itirazlarında somut delil sunabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca sınav görevlilerinin mevzuata uygun davranıp davranmadığının izlenebileceği, bunun da idari uygulamalarda standardizasyonu güçlendireceği belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte güncelleme çalışmalarının devam ettiğini KDK’ye bildirdi. Bakanlık, direksiyon sınavlarının kamera kaydına alınmasına yönelik hükmün yer alacağı bir değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını açıkladı.

