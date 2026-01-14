Memur Kıyafetiyle İmza İsteyip Maddi Yardım Vaadinde Bulundular! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden 'Dolandırıcılık' Uyarısı

Dolandırıcılık türüne bir yenisi daha eklendi. Kamu kurumlarının taklit kıyafetlerini giyen şahısların, vatandaşların imzasını alıp elden maddi yardım vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden vatandaşa uyarı geldi.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir.

Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur" denildi.

