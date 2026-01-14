Tayland’da Korkunç Kaza: Seyir Halindeki Trene Vinç Düştü! Çok Sayıda Ölü Var

Bangkok’tan ülkenin kuzeydoğusuna giden trenin üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan dev vincin düşmesi sonucu vagonlar raydan çıktı. Kazada en az 25 kişi yaşamını yitirirken, kurtarma ekipleri enkazda hayatta kalanları arıyor.

Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok'un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Kazada ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

