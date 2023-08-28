Dinamitle patlatılan 16 katlı devasa rezidansın 2.bloğu kağıt gibi yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay’da 16 katlı devasa rezidansın 2. bloğu da ekiplerin başarılı çalışmasıyla dinamit kullanılarak yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Defne ilçesinde depremde hasar gören yapıların yıkımları da hız kesmeden devam ediyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan 16 katlı devasa rezidansın yıkımı da geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Rezidansın A bloğunun ardından B bloğu da ekiplerin başarılı çalışmasıyla dinamitle patlatılarak yıkıldı.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı. Devasa binanın yerle 1 olduğu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA