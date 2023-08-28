Eskişehir’de patlama: Hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Eskişehir’de bir apartmanın dördüncü katında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şahsın kimliğinin 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil olduğu bildirildi.

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Eskişehir’de bir apartmanın dördüncü katında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden şahsın kimliğinin 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil olduğu tespit edildi.

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenin kimliğinin Mustafa Erbay Özdil (34) isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahsın, patlama sonucu 4. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğü belirlendi. Özdil’in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği daire içinde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar bölgedeki çalışmaları takip edip ekiplerden bilgi verdi.

Patlamayla birlikte evden saçılan parçalar park halindeki 3 araca maddi hasar verdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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