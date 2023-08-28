Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz üzerine kaya düşmesi sonucu şehit oldu.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık’ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üzerine kaya düşmesi sonucu şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık’ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üzerine kaya düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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