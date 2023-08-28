Hayalleri çalınan gençlik: İşsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısında büyük artış

İktidarın eğitim ve ekonomi alanındaki politikaları işsizler adeta işsizler ordusu arattı. İşsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı, 2023’ün ilk yarısında 6 bin 290’ı yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmak üzere 187 bin 871’e yükseldi.

İktidarın ‘her ile bir üniversite’ politikası, Türkiye’de işsiz genç sayısını uçurdu. TÜİK’in verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 18,6 seviyesine ulaştı.

Türkiye'de iş bulabilen üniversite mezunlarının büyük bölümü ise eğitimini aldıkları alanlardan çok farklı alanlarda çalışmak zorunda kaldı. İŞKUR’un, “İşsizlik Ödeneğine Başvuru İstatistikleri” isimli çalışması da üniversite mezunları arasında giderek yaygınlaşan işsizliğin ulaştığı boyuta ayna tuttu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 18,6

Birgün’den Mustafa Bildircin’in aktardığı TÜİK’in verilerine göre, haziran ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayına göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.

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OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 826,5 BİN YURTTAŞ ÖDENEĞE BAŞVURDU

İŞKUR’un verilerine göre, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde toplam 826 bin 588 yurttaş işsizlik ödeneği için başvurdu. İşsizlik ödeneğine başvuranların yalnızca 362 bin 100’ü ödenek almaya hak kazandı. Başvuranların öğrenim durumlarına göre dağılımı ise dikkat çekti. Buna göre, işsizlik ödeneğine başvuranlar içinde üniversite mezunu yurttaşların sayısı 187 bin 871 oldu. İşsizlik ödeneği için İŞKUR'a başvuran üniversite öğrencilerinin öğrenim durumlarına göre dağılımı şöyle:

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU SAYISI 200 BİNE DAYANDI

İşsizlik ödeneği için başvuran üniversite mezunlarının sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de İŞKUR’un verilerine yansıdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’nin zayıf ekonomisinin daha da bozulmasına neden olan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 200 bine dayandı. 2019-2023 dönemini kapsayan yılların ilk yarılarında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunlarının sayısı şöyle: