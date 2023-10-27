Dilan Polat ve Engin Polat'a ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. Gazeteci Murat Ağırel, X hesabından Polat çiftine ait şirket bünyesinde bulunan 22 milyon 372 bin Türk Lirası'na el konulduğunu aktardı.

Ağırel şu paylaşımı yaptı:

"Dilan ve Engin Polat’a ait olan şirketlere ait İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizm.A.Ş.nezdinde bulunan

22 Milyon 372 Bin Türk Lirasına mahkeme tarafından el konuldu. Çok gelişme var çok…"