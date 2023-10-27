Hatay'da salgın riski: Sadece bir okulda onlarca uyuz vakası

Deprem bölgesi Hatay'da hijyen ve temiz suya erişim sorunu okullarda devam ederken Antakya ilçesine bağlı Ovakent'te onlarca öğrencide uyuz vakasına rastlanması salgın kaygılarını artırdı.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) 23 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada "Sadece bugün Antakya ilçesine bağlı Ovakent ortaokulunda onlarca öğrencide uyuz vakası tespit edilmiştir" dedi, Hatay Valiliği ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine okullarda salgın hastalıkların artmaması için önlem alma çağrısında bulundu.

TÖBSEN Yürütme Kurulu Başkanı Deniz Ezer tarafından yapılan yazılı açıklamada "Okullarda hijyen sorunu giderilmezse salgın hastalıklar artacaktır. Ovakent'teki okullarda uyuz vakası görülmüştür" denildi.

Hatay’da okullarda sabun gibi hijyen maddelerinin olmadığını, tuvaletlerin, sınıfların temiz olmadığını, temiz suya erişimin sağlanamadığını defalarca dile getirdiklerini açıklayan sendika, tüm uyarılarına karşın sorunun çözülmediğini ifade etti.

"BULAŞICI HASTALIKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Sadece bugün Antakya ilçesine bağlı Ovakent ortaokulunda onlarca öğrencide uyuz vakası tespit edilmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konteyner kentlerden okullara veya okullardan konteyner kentlere doğru yatay geçirgenlik ile baş gösteren bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıyayız. Çadırkentlerde, konteyner kentlerde ve okullarda su yok, çoğu zaman kesiliyor. Şebeke sularının kaynağı belirsiz."

Depremzedelerin konteyner kentlerde kalabalık ve yakın temas içinde yaşadığına dikkat çeken TÖBSEN barınma alanlarında güvenli içme suyu, tuvalet ve hijyen imkanlarının halen tam olarak sağlanamadığını, bu durumun toplum sağlığı bakımından sorunlar yarattığını vurguladı.

Enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan tozun da solunum yolu hastalıkları için ayrıca bir risk oluşturmaya devam ettiği belirtilen açıklamada Hatay Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine seslenilerek bölgede okulların hijyen ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Sözkonusu sorunlar yüzünden üst solunum yolu hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, uyuz ve uriner sistem enfeksiyonlarının sık olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada birçok okulda uyuz ve uyuz benzeri bulaşıcı hastalık vakalarının görüldüğü ifade edildi.

Sendika Ovakent'te velilerden gelen şikayetler üzerine bölgede durum tespiti yaptıklarını ve ciddi bir sağlık sorununun yaşandığını tespit ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Antakya ilçesine bağlı Ovakent'te bulunan Yıldırım Beyazit Ortaokulu'nda ve Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi'nde uyuz vakası görülmüştür. Bu bulaşıcı hastalığın uyuz olduğu doktorlar tarafından tarafımıza teyit edilmiştir."

MÜDAHALE EDİLMEZSE YAYILACAK

Birçok veli ve öğrencinin kaygılandığına dikkat çekilen açıklamada "Gerek Ovakent'teki halkın gösterdiği gerekse okullarda görülen uyuz vakasına derhal müdahale edilmelidir. Çünkü hepimizin bildiği gibi konteyner kentten okullara doğru veya okullardan konteyner kentlere, servis araçlarına ve toplu yaşam alanlarına doğru bu salgın devam edecektir" uyarısında bulunuldu.