Tel Aviv'de apartmana roket saldırısı: 3 yaralı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Tel Aviv kentine düzenlenen roket saldırısında üç kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı belirtildi. Atılan roketlerden biri Tel Aviv'de bir apartmana isabet etti.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırıda biri orta derecede ikisi hafif olmak üzere üç kişinin yaralandığını açıkladı. Baş, kol ve bacaklarından yara alan 20 yaşındaki kişi Tel Aviv'deki Ichilov hastanesine kaldırılırken, diğer iki yaralı olay yerinde tedavi edildi.

KASSAM TUGAYLARI: TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİK

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, dün gece saatlerinde Telegram kanalı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Açıklamada, Gazze'deki saldırılara yanıt olarak, Tel Aviv, Yafa ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı yapıldığı belirtilmişti. Füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Yafa dahil olmak üzere İsrail'de bir çok noktada sirenler çalmıştı.

Gazze'den atılan füzelerin büyük çoğunluğu İsrail'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edilse de bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etmiş, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Demir Kubbe'nin fırlatılan en az 10 füzeyi imha ettiğini bildirmişti. Yedioth Ahronoth gazetesi de Gazze'den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğünü aktarmıştı.