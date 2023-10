ABD'den Hamas ve İran Devrim Muhafızları'na yeni yaptırımlar: Listede Türkiye'den de isimler var

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail-Hamas çatışmalarının 21'inci gününde, Hamas'a yönelik ikinci bir yaptırım kararı aldı. Bu kararla birlikte İran'daki bir Hamas yetkilisi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları da yaptırıma tabi tutulacak. Yaptırım listesinde Türkiye bağlantılı isimler de var.

YAPTIRIMLARDAN KAÇINMASINI KOLAYLAŞTIRAN İSİMLER HEDEF ALINDI

Reuters'ın haberine göre, Hazine Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu önlemlerin Hamas yatırım portföyündeki ilave varlıkları ve Hamas'la bağlantılı şirketlerin yaptırımdan kaçınmasını kolaylaştıran kişileri hedef aldığını belirtti. Açıklamaya göre, Gazze'de bulunan ve 'yasadışı İran fonlarının Hamas'a ve İslami Cihad'a aktarılmasını' sağlayan bir kuruluş da bu yaptırımların kapsamına alındı.

LİSTEYİ AÇIKLADILAR

Yaptırım kararına ilişkin açıklama yapan Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyamo, "Bugünkü eylem, ABD'nin terörle mücadele yaptırımlarımızı kullanarak Hamas'ın finansman ağlarını dağıtmaya ve Hamas'a uluslararası finans sistemini kötüye kullanma yetisi sağlamamak için küresel ortaklarla birlikte çalışmaya bağlılığımızın altını çiziyor" dedi.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 27 Ekim'de alınan yaptırım kararıyla birlikte, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan ve Hamas'ın İran'daki temsilcisi olduğu ifade edilen Khaled Qaddoumi; Hamas, İslami Cihad ve Lübnan Hizbullahı'nı eğitip yardım ettiği iddia edilen Devrim Muhafızı mensupları Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani; yine İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Ali Ahmad Faizullahi; Gazze merkezli El Ensar Yardım Derneği ve direktörü Nasser Al Sheikh Ali'ye yaptırım uygulanacak.

TÜRKİYE BAĞLANTILI 3 İSİM DE LİSTEDE

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Sudan merkezli "Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD" ve "Larrycom for Investment Company" ile İspanya merkezli "Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada" şirketi de yaptırımlara tabi olacak.

Türkiye merkezli Trend GYO şirketinin Mayıs 2022'de 'Hamas yatırım portföyünün bir parçası olarak' yaptırıma tabi tutulduğu hatırlatılan açıklamada, şirketin mevcut birincil hissedarları Alaeddin Şengüler, Gülşah Yiğidoğlu ve Arwa Mangoush'un da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Yaptırım kararına gerekçe olarak, bu isimlerin 'Hamas'a maddi olarak yardım ettiği, sponsor olduğu ya da mali, maddi ya da teknolojik destek veya Hamas'a destek olarak mal ya da hizmet sağladığı' ileri sürüldü.