Mescid-i Aksa'da 3. cuma: İsrail güçleri bir kez daha namaza gelenlere sert müdahalede bulundu
İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'daki 3. cuma gününde de cuma namazına gelen Filistinlilere müdahalede bulundu.
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 21. gün geride kaldı.
Savaşın şiddeti her geçen gün artarken can kayıpları da günden güne artıyor.
İsrail sivil hedefleri vururken, Mescid-i Aksa'da 3. cumaya girildi.
İsrail güvenlik güçleri, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bir kez daha Namaz kılmak isteyenlere müdahale etti.
Sabahın erken saatleri itibarıyla Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemeye çalışan İsrail polisi, Filistinlilere TOMA ve gaz fişekleriyle müdahale etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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