Dilan Polat Dosyası ve 'Ahmak Davası'ndaki Savcının Aynı Kişi Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunun yakından bildiği ve siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya olduğu "ahmak" davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak'ın Çaycuma Başsavcısı oldu. Savcı Ahmet Çolak, 21 Mayıs 2021 günü İmamoğlu hakkında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alanen hakaret’ suçlamasıyla dava açmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı yayımlanan güz kararnamesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ahmak" davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak da Çaycuma Başsavcısı oldu.

Dilan Polat dosyasıyla ilgilenecek yeni savcının ise 2020 yılından itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta olan Ahmet Çolak olduğu ifade edildi. Polat davasına bakacak olan Savcı Ahmet Çolak'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"nda yer alan isim olduğu öğrenildi.

Türkiye'de büyük tartışmalara sebep olan davalardan biri Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldığı davaydı. İmamoğlu, 4 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından 'Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.' ifadelerini kullanmıştı.

Davada görevli olan Savcı Ahmet Çolak ise Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından “Ahmak Davası”nın iddianamesini hazırlamıştı.