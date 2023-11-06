Dilan-Engin Polat davasında savcılık 'kayyum' talebinde bulundu

Haklarında başlatılan kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan- Engin Polat çiftine ait şirketlere savcılık tarafından kayyum atanması talep edildi.

Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polat ailesi hakkında yürütülen davaya ilişkin, "Polat davası ile ilgili bir gelişme daha oldu" dedi.

Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Savcılık tedbir konulan 21 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını istedi"