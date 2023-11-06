Öğrencilerden 42. yılında YÖK protestosu: Zeren Ertaş, Resul Alan ve Enes Kara hatırlatıldı

Üniversite öğrencileri ve gençlik örgütleri, kuruluşunun 42. yılında YÖK'ü protesto etti. Gençler, kaybettikleri sıra arkadaşlarının resimlerini tutarak genç intiharlara vurgu yaptı.

Son Güncelleme:
><

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK), 6 Kasım 1981 yılında, Kenan Evren cuntası zamanında kuruldu.

Öğrenciler ve akademisyenler tarafından varlığı, akademik eğitim için verdiği kararlarla varlığı halen tartışma konusu olan YÖK, üniversite öğrencileri ve bazı akademisyenler tarafından protesto ediliyor.

YÖK, İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda gençlik örgütleri ve üniversite öğrencileri tarafından kuruluşunun 42. yılında da protesto edildi.

Aydın Işıklı KYK Yurdu'nda asansör düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde intihar eden Resul Alan ve kaldığı cemaat yurdunda baskılara dayanamayıp yaşamına son veren Enes Kara, YÖK protestosunda anıldı.

Sıra arkadaşlarının hesabını soran öğrenciler, "Bu düzenin bize verdiği bir hayat YÖK", "YÖK'e karşı gençlik mücadeleye", "Umutlarımızı faşizme bırakmayacağız, yaşayacağız yaşatacağız" ve "Yaşamlarımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz, haklarımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için mücadeleye" yazılı pankartlar tuttu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor... İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor...
Gazeteci Barış Pehlivan'ın özgürlüğü için meslektaşlarından davaya çağrı Gazeteci Barış Pehlivan'ın özgürlüğü için meslektaşlarından davaya çağrı
Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke
Nur cemaatinden özeleştiri: Maddi ve manevi imkanlar, verdikleri makam-mevkiler birer tuzak imiş bu tuzakları fark edememişiz "Maddi ve manevi imkanlar, verdikleri makam-mevkiler birer tuzak imiş bu tuzakları fark edememişiz"
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu! 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım: Geçen hafta ne oldu? Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım
Anket sonuçları ortaya koydu, Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi! Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi!
Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın" Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı