Öğrencilerden 42. yılında YÖK protestosu: Zeren Ertaş, Resul Alan ve Enes Kara hatırlatıldı

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK), 6 Kasım 1981 yılında, Kenan Evren cuntası zamanında kuruldu.

Öğrenciler ve akademisyenler tarafından varlığı, akademik eğitim için verdiği kararlarla varlığı halen tartışma konusu olan YÖK, üniversite öğrencileri ve bazı akademisyenler tarafından protesto ediliyor.

YÖK, İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda gençlik örgütleri ve üniversite öğrencileri tarafından kuruluşunun 42. yılında da protesto edildi.

Aydın Işıklı KYK Yurdu'nda asansör düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde intihar eden Resul Alan ve kaldığı cemaat yurdunda baskılara dayanamayıp yaşamına son veren Enes Kara, YÖK protestosunda anıldı.

Sıra arkadaşlarının hesabını soran öğrenciler, "Bu düzenin bize verdiği bir hayat YÖK", "YÖK'e karşı gençlik mücadeleye", "Umutlarımızı faşizme bırakmayacağız, yaşayacağız yaşatacağız" ve "Yaşamlarımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz, haklarımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için mücadeleye" yazılı pankartlar tuttu.

Kaynak: Gerçek Gündem