Gazeteci Barış Pehlivan'ın özgürlüğü için meslektaşlarından davaya çağrı

Gazeteci Barış Pehlivan, yeniden hakim karşısına çıkıyor.

İnfaz düzenlemesinden yararlandırılmayarak 3 aydır cezaevinde tutulan Barış Pehlivan, yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle perşembe günü "hakaret" suçlamasıyla yargılanacak.

Gazeteci Barış Pehlivan, duruşmadan beraat ederse tahliye edilebilecek. Pehlivan'ın meslektaşları perşembe günkü "özgürlük davası" için çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Soruyoruz: Gazeteci bir dava dosyasını yazmayacaksa ne yazacak?

Çağırıyoruz. Bir kez daha adaletsizliğe karşı sesimize ses olmaya…

Bilindiği gibi; 3 yıl önce çalıştığı haber sitesinde yayımladığı haber nedeniyle hapis cezasına çarptırılan gazeteci Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik hakkı elinden alındı. Cumhuriyet’teki bir yazısına açılan dava gerekçe gösterilerek hapse atılan Barış Pehlivan yeni çıkan infaz düzenlemesinden de yararlandırılmadı.

Meslektaşımızın yeniden özgürlüğüne kavuşacağı 9 Kasım’daki dava öncesinde hep birlikte haykırıyoruz. Adalet #BarışınHakkı"