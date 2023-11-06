10 Kasım pankartında Atatürk'ün adını yanlış yazdılar

Ordu Belediyesi, 10 Kasım pankartında Atatürk'ün adını yanlış yazınca tepki aldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yazım hatası olduğunu belirterek, afişlerin kaldırıldığı söylendi.

10 Kasım pankartında Atatürk'ün adını yanlış yazdılar

AKP'li Ordu Belediyesi, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anmak için, pankartlar hazırlattı.

10 Kasım için hazırlanan pankartlarda, yazım hatası olduğu görüldü.

Hatalı pankartların şehir merkezine asılması vatandaşların tepkisini çekti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Atatürk'ün ölüm tarihi olan 1938 ile sonsuzluk işareti bulunurken, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” denildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hatanın bilinçsizce yapıldığını vurgulayarak, yazım hatası olduğunu belirtti.

Ayrıca afişlerin kaldırıldığını açıkladı.

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