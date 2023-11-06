Nur cemaatinden özeleştiri: Maddi ve manevi imkanlar, verdikleri makam-mevkiler birer tuzak imiş bu tuzakları fark edememişiz

Risale-i Nur'un yazarı Said-i Nursi'nin öğretilerinin devamcısı olan Nurcular, birçok grubu ve cemaati içinde bulunduruyor.

Laiklik ve cumhuriyet karşıtı söylem ve davranışlarıyla gündeme gelen Nur Cemaati mensuplarından Yeni Asya kolu, 2011 yılında AKP için oy çağrısında bulunsa da bir süredir AKP ile arasının açık olduğu biliniyor.

Yeni Asya'da bugün dikkat çeken bir röportaj yayımlandı. Röportajda AKP ile olan uzaklaşma için "Maddi ve manevi imkanlar, verdikleri makam-mevkiler birer tuzak imiş bu tuzakları fark edememişiz" denildi.

İşte o röportajdan bir kesit:

Soru: Senelerce radyonuzla, televizyonunuzla, gazetelerinizle ve dergilerinizle mevcut iktidarın gönüllü olarak reklamını ve propagandasını yapmak suretiyle onların safında yer almayı doğru buluyor musunuz? Sonrasında yaşanan malum olaylardan sonra ne düşünüyorsunuz?

İktidarın desteklerine karşı bu hamlede bulunduklarını, iktidarın başarıları için dualar ettiklerini belirten cevap şunlar söylendi:

"Biliyorsunuz o dönemde iktidar bizi deyim yerinde ise ‘el üstünde’ tutuyordu. Nerede ise devletin bütün imkânlarını hizmetimize sunmuştu. Devletin bütün kapıları bizim için ardına kadar açıktı. Nice makam-mevki önümüze serilmişti. Partinin belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları; düzenlediğimiz faaliyetlerde ve etkinliklerde bize övgüler yağdırıp, coşkulu konuşmalar yapıyorlardı… Şimdi düşünün böyle bir samimi yaklaşım ve desteklere karşı ne yaparsınız? Biz de hâliyle iktidarın bu desteklerine karşı, iktidarın başarıları için dualarda bulunduk. Bu bakımdan, pişman değiliz…”

Soru: Peki iktidarla “canciğer” iken neden aranız bozuldu? Bozulmak ile kalmadı, iktidar, sizi hedef tahtasına koydu. Birbiriyle “yağlı ballı” olan iki dostun arasındaki tezatlı duruşlarında bir tuhaflık yok mu sizce?

Verilen cevap şöyle oldu:

"Doğrusu aramızdaki dostluğun bu hâle geleceğini tahayyül bile edemezdik. Senelerce destek vererek taraftar olduğumuz bu iktidarın hepimizi toptan darbeci ilan edip, bizi âdeta linç edeceğini aklımızdan geçiremezdik. Demek ki geçmişte bize sundukları maddi ve manevi imkanlar, verdikleri makam-mevkiler birer komplo aracı, birer tuzak imiş. Maalesef zamanında bu tuzakları fark edememişiz. Şimdi bizim yaptıklarımız; kendimizi savunmaktan ibarettir.”

FETÖ İLİŞKİSİ

Gülencilerin Nur Cemaatinin önde gelen bir kolu olarak söylendiği dönemlerde, Nur Cemaati'nin beş önde geleni, 31 Aralık 2013 tarihinde siyasi faaliyetlerinin (FETÖ'yü kast ederek) Nur Cemaati fikirleri ile uygun olmadığını belirtmişti.

Bu açıklamanın Gülen Hareketine yönelik olduğu düşünülmüştür.

Kaynak: Gerçek Gündem