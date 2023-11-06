Blinken'ın Türkiye'ye ziyaretine tepkiler sürüyor: TKP'den Ankara'da 'insanlık zinciri' çağrısı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında can kaybı sayısı 10 bini geçerken İsrail'in en büyük destekçilerinden olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştiren Blinken'in ziyaretine özellikle sosyalist parti ve örgütler tepki gösterdi.

TKP'DEN İNSANCİ ZİNCİRİ ÇAĞRISI

Blinken'ın gelmesi üzerine açıklama yayınlayan Türkiye Komünist Partisi "Katliama karşı sokağa çık" diyerek 8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Ankara, Kuğulu Park'ta buluşma çağrısı yaptı.

"Filistin’de işgale karşı direnirken can verenlerin de günlerdir süren vahşi saldırılarda yaşamlarını yitiren çocukların da kanları Blinken’ın ve onun temsil ettiği düzenin ellerindedir" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

Katliama karşı sokağa çık, Filistin için insanlık zincirinin parçası ol.

İsrail, Filistin’de on yıllardır süren işgali bir soykırıma vardırma noktasında.

Haftalardır süren saldırılarda hastaneler, ambulanslar, sivil konvoylar hedef alındı. Bu kanlı saldırılarda daha şimdiden 5 bini çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti.

Şimdilerde işgalci İsrail’in bir Bakanı, insanlığın gözünün içine baka baka “Gazze’ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri” diyebilir noktaya gelmiş durumda.

Gözlerini kan bürümüş.

İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bugün ülkemizde, Ankara’da.

Bu ziyaret baştan aşağı işgalcileri ve onun destekçilerini güçlendiren, meşrulaştıran bir ziyarettir.

Filistin’de işgale karşı direnirken can verenlerin de günlerdir süren vahşi saldırılarda yaşamlarını yitiren çocukların da kanları Blinken’in ve onun temsil ettiği düzenin ellerindedir.

Blinken’in bu utanmaz ziyaretine ve Filistin’de süren ağır katliama karşı, Ankara’daki yurttaşları Filistin halkıyla dayanışma için sokağa çıkmaya, oluşturacağımız insanlık zincirinin bir parçası olmaya çağırıyoruz.

8 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Ankara Kuğulu Park’ta bir araya gelip İsrail Büyükelçiliği Konutuna kadar uzanacak insanlık zincirini oluşturacağız.

Tüm yurttaşları bir araya gelmeye, bu barbarca katliama karşı hep birlikte ses çıkarmaya davet ediyoruz."