CHP'de MYK üyelerinin belirleneceği tarih belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

Partiden yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapıldı.

İlk gün genel başkan seçimi oldu. Kurultayda 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın belirlenmesi için oy kullandı.

Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi. Dün, kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapıldı.

CHP, Özgür Özel öncülüğünde yeni döneme girecek ve 5 ay sonra 31 Mart 2024 seçimlerine gidecek.

Kaynak: AA