Kurultay sonrası veda: Eren Erdem görevini bıraktı

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Eren Erdem, 38. Olağan Kurultayı'nın ardından görevi bıraktı.

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Kurultay sonrası veda: Eren Erdem görevini bıraktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 ay önce, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak aldığı Eren Erdem, görevinden ayrıldı.

T24'ün aktardığına göre, Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" yazdı.

Genel Merkez'deki odasını boşalttığı iddia edilen Erdem, ayrıca göreve yeni gelecek kişilere başarılar diledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hafta sonu 38. Olağan Kurultayı heyecanı yaşandı.

İlk gün genel başkan seçimi oldu. Kurultayda 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın belirlenmesi için oy kullandı.

Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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