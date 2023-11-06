CHP Kurultayı sona erdi: Partiyi yönetecek isimler belli oldu
CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde PM ve YDK üyeleri belli oldu. Ayrıca bilim kültür sanat platformu üyeleri de açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hafta sonu 38. Olağan Kurultayı heyecanı yaşandı.
İlk gün genel başkan seçimi oldu. Kurultayda 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın belirlenmesi için oy kullandı.
Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.
Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.
PM VE YDK SEÇİMLERİ
Dün, kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapıldı.
Üyelik için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvuru yaptı. Seçimleri için başlayan oy verme işlemi saat 05.30’da, oy sayım işlemi saat 11.00'de de sona erdi.
CHP’de Parti Meclis’inde yer alan isimler şöyle:
GÖKAN ZEYBEK
ÖZGÜR KARABAT
BEDİRHAN BERK DOĞRU
OZAN IŞIK
DENİZ YÜCEL
GAMZE TAŞCIER
MURAT BAKAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
CEM AYDIN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
SELİN SAYEK BÖKE
CANAN TAŞER
PINAR UZUN OKAKIN
MAHİR YÜKSEL
ERHAN ADEM
BURHANETTİN BULUT
ECEVİT KELEŞ
ALİ ABBAS ERTÜRK
HİKMET ERBİLGİN
ALİ HAYDAR FIRAT
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
HÜSEYİN YAŞAR
BERKER ESEN
ULAŞ KARASU
MÜSLİM SARI
DENİZ YAVUZYILMAZ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
ÖZGÜR CEYLAN
HİKMET YALIM HALICI
ERBİL AYDINLIK
SEVGİ KILIÇ
YALÇIN GÖRGÖZ
ORHAN SARIBAL
TURGAY ÖZCAN
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET TÜM
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
MEHMET NECATİ YAĞCI
SİNEM KIRÇİÇEK
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
SEMRA DİNÇER
HÜSEYİN CAN GÜNER
AHMET HAKAN UYANIK
ERTAN AKBABA
ŞENGÜL YEŞİLDAL
EMİN UMUT DİKİLİ
ERDAL AKSÜNGER
SANİYE BARUT
KOZA YARDIMCI
PM Yedek Liste:
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
NEVAF BİLEK
BORA TERZİ
ERTAN AKBABA
OĞUZ KAAN SALICI
DURSUN BULUT
EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
SİNAN ADIYAMAN
MUSTAFA ADIGÜZEL
ERDAL AKSÜNGER
MURAT ÇAN
VELİ ÖZDEMİR
NECDET SARAÇ
BARIŞ BEKTAŞ
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
ATİLA ŞAHİN
BERHAN ŞİMŞEK
UĞURCAN İRAK
Yüksek Disiplin Kurulu'nda bulunan isimler:
AYÇA AKPEK ŞENAY
ESİN FATMA TEMEL
HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
İSMAİL EMRE TELCİ
EKİNCAN AKSOY
ÖZKAN TİCE
AYSEMİN GÜLMEZ
DENİZ ÇAKIR
SÜLEYMAN BÜLBÜL
DENİZ DEMİRÖZ
NURDAN YÜCAL
TURAN TAŞKIN ÖZER
ALİ BALTA
ÖZGÜR SAĞLAM
REMZİ KAZMAZ
Bilim kültür sanat platformu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
YANKI BAĞCIOĞLU
YALÇIN KARATEPE
VOLKAN DEMİR
BARAN BOZOĞLU
İLHAN UZGEL
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ARMAĞAN ERDOĞAN
FETHİ AÇIKEL
GÖKÇE GÖKÇEN
ÖZEL'İN LİSTESİ DELİNDİ
Seçim öncesi PM listesini sunan Özgür Özel'in listesinin 9 kişi delindiği görüldü.
Nevaf Bilek ve Oğuz Kaan Salıcı'nın cinsiyet kotası dolayısıyla katıldığı listeyi, Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Deniz Yavuz Yılmaz, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut ve Koza Yardımcı deldi.