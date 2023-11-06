Özel ve İmamoğlu bir araya geldi: Aramızda kardeşlik ilişkisi var, bizi iktidara taşıyacak!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapıldı.

İlk gün genel başkan seçimi oldu. Kurultayda 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın belirlenmesi için oy kullandı.

Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi. Dün, kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapıldı.

CHP, Özgür Özel öncülüğünde yeni döneme girecek ve 5 ay sonra 31 Mart 2024 seçimlerine gidecek.

İLK GÖRÜŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

İkili görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, İmamoğlu için, "Aramızda kardeşlik ilişkisi var, bizi iktidara taşıyacak" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem