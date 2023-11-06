CHP'den genel başkan yardımcıları belli oldu iddiasına yalanlama!

CHP'de 38. Olağan Kurultayı heyecanı yaşandı. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu. Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.

Kurultayın ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in yardımcıları da belli oldu iddiasına jet hızıyla yalanlama geldi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı mecralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listeler dolaşmakta, haberler yapılmaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeleri, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısını izleyen günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecektir."

NE OLMUŞTU?

CHP'de Genel Başkan Seçilen Özgür Özel'in yardımcılarının belli olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem