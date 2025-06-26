Didim'deki Rüşvet Ağı İfşa Oldu! Hazine Arazilerini...

Didim'de hazine arazilerini rüşvet karşılığında, yer ve konum bildirerek hazine arazisi açan kişilere gösteren harita teknikeri tutuklandı.

Didim'deki Rüşvet Ağı İfşa Oldu! Hazine Arazilerini...
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Aydın'da Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde Harita Teknikeri olarak görev yapan E.Y. isimli şahıs hakkında "Rüşvet" suçuna yönelik 7 aylık teknik ve fiziki takip ile MASAK raporu neticesinde işlem başlatıldı.

E.Y. isimli şüpheli şahsın hazine arazisi açan şahıslara rüşvet karşılığında yer gösterdiği ve konum bildirerek şüpheli kişilere para transferi işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. E.Y. isimli şüpheli şahıs ile hazine arazisi işgal edip şüpheli transfer gerçekleştiren 20 şüpheli belirlenirken, eş zamanlı operasyon ile 17 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 17 şüpheliden 11 şüpheli ifadelerine müteakip, 5 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. E.Y. isimli şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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