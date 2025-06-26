Otobüs Şoföründen Engelli Yolcuya Skandal Muamele! 'Sen Geri Zekalı mısın?'

Bursa'da özel halk otobüsü şoförünün engelli vatandaşa yönelik tutumu yolcuları çileden çıkardı. Şoför engelli yolcuya yardım etmek isteyen kadına da hakaret etti.

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Türkiye’de zaman zaman yaşanan skandallara, bu kez Bursa’da bir yenisi eklendi. Özel halk otobüsü şoförünün engelli bir vatandaşa yönelik tutumu ‘pes’ dedirtti. Tekerlekli sandalyeli yolcuya yardım etmeyen şoför, yolcuların tepkisine rağmen geri adım atmayınca tartışma çıktı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Engelli vatandaşın binmesine yardımcı olmayan şoförün, "Bu benim görevim değil, nasıl biniyorsa binsin" sözleriyle yolcular çileden çıktı.

Yolcular engelli rampasını açmak isterken, bir adın yolcunun rampayı açarken düşürmesine sinirlenen şoför, "Babanın malı mı geri zekâlı, nasıl düşürüyorsun onu?" hakaret etti. Kadının elinin ameliyatlı olmasına rağmen sakinleşmeyen şoför, otobüsteki diğer yolculara da hakaretler yağdırdı.

Olay sırasında otobüste bulunan bebeklerin ağlaması ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekerken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şoförün durumu kayıt altına aldı. Yolcular, yaşananlara tepki göstererek şoförden şikâyetçi oldu.

Kaynak: İHA

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