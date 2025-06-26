1,5 Yaşındaki Bebeğe Dehşette Ödül Gibi Ceza Talebi! Anne Yalanladı Bakıcı İtiraf Etti

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Konya’da eşi B.Ş.2den boşanan A.G., 1,5 yaşındaki kızı R.M.G.'yi ziyarete gittiğinde kol ve bacaklarında morluk, yüzünde de kızarık ve doku zedelenmesi olduğunu fark etti. Eski eşi B.Ş.’nin kızını darp ettiğini düşünerek şikayetçi oldu.

RUH SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, R.M.G. hakkında istenen adli tıp raporunda çocukla iletişim olmadığı, sadece basit sesler çıkarabildiği, psikofiziksel olarak yaşına uygun olduğu, ayrıca yapılan muayenesi, olayın oluşu, niteliği birlikte değerlendirildiğinde kendisine karşı işlendiği iddia edilen 'Kasten yaralama' olayıyla ilgili olarak beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacağı kanaatine varıldığı ifade edildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anne B.Ş. hakkında, 'Basit yaralama' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

'DOKTORA DANIŞARAK İLAÇ ALDIM'

Darp iddialarını reddeden anne B.Ş. kendini şöyle savundu: Çocuğum hareketli bir yapıdadır. Bu yaralanmalar kendi hareketleri nedeniyle gerçekleşmiştir. Ben kendisini yaralamadım. Çocuğum kolik (nedeni bilinmeyen, tekrarlayan, uzun süreli ve kontrol edilemeyen ağlama rahatsızlığı) olduğu için uyuyamıyordu. Bu nedenle doktora danışarak ilaç aldım. 2-3 seferliğine kullandım. Daha sonra başka bir ilaç önerildiği için onu bıraktım, uzunca bir süre bu ilacı kullanma gibi bir durum olmamıştır. Çocuğuma hiçbir şekilde uyku ilacı vermedim. İlacı doktorlar bu tür durumlarda kullanılabilir dedikleri için kullanmıştım.

'ÇOCUĞUMA GÜZEL BAKMAKTAYIM'

İşten saat 24.00'te çıkarım ve çocuğumun yanına gelirim. Çocuğumu hiçbir şekilde fırlatmadım. Çocuğuma gayet güzel bakmaktayım, gelişimi iyidir. Büyük çocuğum, kızıma vurmamıştır, aralarındaki iletişim iyidir, elimde buna ilişkin videolarım vardır. Bakıcının çocuğa baktığı süre içerisinde her gün video kayıtlarım vardır.

'ZORLA SODA İÇİRMEDİK'

Anne B.Ş. bebeğine zorla soda içirdiği yönündeki iddiaya da şöyle yanıt verdi: Ben veya annem, çocuğa zorla soda içirmedik. Kardeşim sodayı göstererek nasıl bir tepki vereceğini merak ettiği için videoya almıştık. Bunu da eşime göndermiştik. Ben eşime, burada ne işimiz olduğunu sormak istiyorum? Neden beni şikayet ettiğini bilmiyorum? Dün çocuğumla ve eşimle birlikte oynadık, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.

'DARP ETTİĞİNE ŞAHİT OLDUM'

Mahkeme bebeğin bakıcısı F.B. de mahkemede tanık olarak dinlendi. Anne B.Ş.’nin bebeğe şiddet uyguladığını söyleyen bakıcı F.B. şunları anlattı: Çocuğun annesi tarafından darbedildiğine şahit oldum. Hatırladığım kadarıyla geçen yıl Ramazan Bayramı öncesinde olmuştu, çocuğu darbettiğini gördüm. Tokat atıyordu, ayağıyla da tekmeledi. Çocuğunun üzerine ayağıyla yastık fırlattı. Uyku ilacını verdiğini görmedim, ancak kendisi söylüyordu. Çocuk benim yanıma geldiğinde uyuşuk vaziyetteydi. Bu da geçen yıl ramazan ayında olmuştu. Çocuk bana verildi verileli ilaç veriliyordu. Sürekli olarak çocuğa hakaret ediyordu. Çocuk hastalandığında, hastaneye götürmüyordu. Çocuğu bana getirdiğinde küfredip ‘Alın şunu şuradan’ diyerek hakaret ediyordu. Neden böyle yaptığını sorduğumda, sevmediğini ve çocuğun babasından para almak için yaptığını söylüyordu.

GEÇİCİ VELAYET BABAYA VERİLDİ

İddianamede ayrıca, R.M.G.'nin tanık olarak dinlenen bakıcısı F.B.'nin, anne B.Ş.'nin R.M.G.'ye uyku şurubu içererek uyuttuğu ve dövdüğü anlara şahit olduğu yönündeki ifadesine de yer verildi. Bebeğin velayeti geçici olarak baba A.G.'ye verildi.

Kaynak: DHA