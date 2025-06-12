Didim'deki Korkunç Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Didim'de tur otobüsüne yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beş yıldızlı iki ayrı otelden Polonyalı turistleri alan tur otobüsü şoförü, seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile tartışma yaşamış, olay sonrasında içerisinde turistlerin olduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

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Aydın’ın Didim ilçesinde yaşanan tur otobüsü saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıdan önce otobüs şoförünün tutuklanan şüphelilerden biriyle tartışmak üzere otobüsten indiği ve elinde bir materyal olduğu kameralara yansıdı.

Didim'deki Korkunç Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni cep telefonu görüntüsünde otobüs şoförünün beyaz renkli bir ticari araç sürücüsüyle tartışma yaşadığı sonrasında otobüsü yol ortasında durdurup, eline aldığı materyalle otobüsten indiği görüldü.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, beş yıldızlı iki ayrı otelden Polonyalı turistleri alan tur otobüsü şoförü, seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile tartışma yaşamış, olay sonrasında içerisinde turistlerin olduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

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Kaynak: İHA

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