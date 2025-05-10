Didim’de Mezuniyet Töreni, 140 Öğrenci Kep Attı

Didim Meslek Yüksekokulu’nun 2025 yılı mezuniyet töreninde 140 öğrenci kep attı.

Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nimet Çavuş gerçekleştirdi.

Çavuş konuşmasında "Bugün burada büyük emekler özveriler sonucunda eğitim hayatlarının önemli bir basamağını tamamlayan öğrencilerimizin gurur gününü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıl önce bizlere emanet ettiğiniz bu gençler bilgiyle, deneyimle ve sorumluluk duygusuyla donanarak bugün mezun oluyorlar. Bu başarı da onların azmi kadar siz kıymetli ailelerin ve değerli akademik personelimizin emeği de çok büyük. Hepinize konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'YOLUNUZ AÇIK OLSUN'

Ardından konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ülkemizin birçok yerinden öğrenciyi Didim’de ağırladıklarını belirterek" Burada eğitim alan tüm öğrencilerimizin Didim’e katkı sağlamasını bekliyoruz. Sizlerin Didim’de kalması için çalışıyoruz. Yeni işletmelerin açılması için çalışıyoruz. Sizler Didim’de çok güzel tecrübeler elde ettiniz. Sizlerle aileleriniz ve bizlerde gurur duyuyoruz. Ülkemize ve Cumhuriyete bağlı gençler olduğunuzu biliyoruz. Yolunuz açık olsun Didim sizleri çok sevdi; hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA