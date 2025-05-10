Bolu'da TIR Devrildi, 1 Yaralı

Bolu'da bir TIR'ın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu şoförü yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bolu'da TIR Devrildi, 1 Yaralı

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda buğday yüklü bir TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada TIR’ın şoförü hafif yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden Veysel İ. idaresindeki buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan TIR şoförü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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