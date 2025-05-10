Milli Golfçünün Hedefi İlk 10

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenen 2025 Turkish Airlines Open’da final mücadelesi veren tek Türk oyuncu Leon Açıkalın başarılı grafiğini sürdürdü.

Profesyonel golfçü günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı. İlk gün par, ikinci gün -2 ve üçüncü gün de -2 oynayan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda 209 vuruşla (-4) turnuvanın yarınki final raunduna başlayacak.

Hedefinin turnuvayı ilk 10’da tamamlayarak, DP Dünya Turu’nun Belçika’da gerçekleşecek etabında oynama hakkı kazanmak olduğunu belirten Açıkalın, Türkiye adına bir ilke imza atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Kaynak: DHA