Milli Golfçünün Hedefi İlk 10

2025 Turkish Airlines Open’da final mücadelesi veren tek Türk oyuncu Leon Açıkalın, hedefinin turnuvayı ilk 10'da tamamlamak olduğunu söyledi.

Milli Golfçünün Hedefi İlk 10

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenen 2025 Turkish Airlines Open’da final mücadelesi veren tek Türk oyuncu Leon Açıkalın başarılı grafiğini sürdürdü.

Profesyonel golfçü günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı. İlk gün par, ikinci gün -2 ve üçüncü gün de -2 oynayan 25 yaşındaki oyuncu, toplamda 209 vuruşla (-4) turnuvanın yarınki final raunduna başlayacak.

Hedefinin turnuvayı ilk 10’da tamamlayarak, DP Dünya Turu’nun Belçika’da gerçekleşecek etabında oynama hakkı kazanmak olduğunu belirten Açıkalın, Türkiye adına bir ilke imza atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Elini Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı Elini Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı
Hakkari'de Kar Çalışması! Kapanan Yollar Temizleniyor Hakkari'de Kar Çalışması! Kapanan Yollar Temizleniyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor