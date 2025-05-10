Elini Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı

Bursa'da elini dokuma makinesinin silindirine kaptıran Leyla P. isimli işçi yaralandı.

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Elini Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı

Bursa İnegöl’de bir tekstil fabrikasında iş kazası yaşandı. Çalıştığı dokuma makinesinin silindirine elini kaptıran Leyla P. yaralandı.

Bugün 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, işçilerden Leyla P.'nin sol eli, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sıkıştı. Eli ezilen işçi, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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