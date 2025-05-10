Hakkari'de Kar Çalışması! Kapanan Yollar Temizleniyor

Hakkari'de etkisini devam ettiren kar yağışı sonrasında kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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Hakkari'de Kar Çalışması! Kapanan Yollar Temizleniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, zaman zaman ekskavatör kullanıyor.

Yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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