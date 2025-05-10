Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın Heyecanı Bodrum'da Başladı

Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağının heyecanı Bodrum'da başladı. Şampiyonaya katılımın yoğun olması dikkat çekti.

Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın Heyecanı Bodrum'da Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenlediği Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1'inci ayağı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde nefes yarışlarıyla start aldı. Şampiyonaya katılım yoğun olurken, vatandaşlar iskele kenarından yarışı takip etti.

Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlara 50'den fazla sporcu katıldı. Bugün yapılan yarışlarda motosurf ile dalgalarla mücadele edenler ile sujeti drag, slalom ve freestyle kategorilerinde kıyasıya rekabet eden yarışçılar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Akşam saatlerinde, sujeti yarışlarında ilk etaplar yapılacak. Yarın da izleyicileri, flyboard ve motosurf sporcularının nefes kesen mücadeleleri bekliyor.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak özellikle yaptığımız organizasyonlar 'Spor turizmin geleceğidir' sloganıyla spor turizminin gelişimi için yapmaya çalışıyoruz. Bodrum'da olmamız bizim içinde çok önemli. Çünkü Türkiye Su Jeti, Türkiye Flyboard ve Türkiye MotoSurf Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışını Bodrum'da açıyoruz. Türkiye olarak su jetinde 22, flyboard'ta 10, motosurf'te ise 22'ye yakın sporcumuz var. Toplam 52 sporcumuz su üzerinde kıyasıya mücadele ediyor" dedi. Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise "1 aydır bu organizasyona hazırlanıyoruz. Motosurf ve su jetinin katılmasıyla güzel bir organizasyon oluyor. Elimizden geldiğince sporcuları mutlu göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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