Baraka Yangınında 100 Tavuk Öldü

Domaniç ilçesinde bir barakada çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

Baraka Yangınında 100 Tavuk Öldü

Domaniç ilçesinde bir barakada çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Bıçkı yolunda öğlen saatlerinde İlhan Türk’e ait bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Diğer barakalara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 4 baraka kullanılamaz hale gelirken, barakalarda bulunan yaklaşık 100 tavuk öldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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